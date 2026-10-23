Allerta in Moldova, drone russo precipita vicino a una casa

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(Adnkronos) –
Un drone russo ha violato oggi, venerdì 23 ottobre, lo spazio aereo della Moldova ed è precipitato vicino a residenze private e a una infrastruttura dell’energia, ha denunciato la presidente della Moldova, Maia Sandu in un tweet.
“La guerra della Russia continua a mettere a rischio le vite dei moldavi” ha scritto, condannando l’attacco.
Sui social ha anche annunciato l’espulsione di un dipendente dell’ambasciata russa in risposta all’aggressione con il drone.
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