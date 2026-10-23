Apprensione in casa Bayern, malore per il tecnico Kompany: trasportato d’urgenza in ospedale

(Adnkronos) – Preoccupazione in casa Bayern Monaco per le condizioni dell’allenatore Vincent Kompany. Il 40enne tecnico belga è collassato per un malore mentre seguiva l’allenamento di oggi della seconda squadra ed è stato portato in ospedale a Monaco di Baviera. L’allenatore aveva già attraversato giorni complicati a causa di un’infezione virale che ne aveva compromesso lo stato fisico. I primi segnali di malessere erano emersi dopo il successo in Bundesliga per 6-1 contro il Lipsia, quando aveva rinunciato alle consuete dichiarazioni post-partita. In seguito, Kompany aveva disertato alcune sedute di allenamento per effettuare controlli medici.

La sua assenza si era fatta sentire anche alla vigilia della gara con l’Arsenal di Champions League, quando in conferenza stampa era intervenuto il vice Aaron Danks. Lo staff aveva invitato alla prudenza, evidenziando l’importanza di rispettare i tempi di recupero. Nonostante le difficoltà, l’allenatore era poi riuscito a tornare in panchina per affrontare i Gunner. Dopo la partita, aveva spiegato di essere stato colpito da un virus particolarmente intenso e di aver inizialmente sottovalutato i sintomi.

Il Bayern ha poi diffuso una nota sulle condizioni di salute del proprio allenatore. “Venerdì, in seguito a un malore occorso durante l’allenamento della seconda squadra del Bayern Monaco, Vincent Kompany è dovuto ricorrere a cure mediche. L’allenatore della prima squadra stava assistendo alla seduta di allenamento della formazione riserve. Kompany verrà sottoposto ad accertamenti approfonditi in ospedale e rimarrà sotto osservazione medica. Fino a nuovo ordine, la gestione degli allenamenti e delle partite sarà affidata al suo staff tecnico”. Sulle condizioni di Kompany è intervenuto anche il direttore sportivo Max Eberl: “La salute di Vincent Kompany ha la massima priorità per noi. Faremo tutto il possibile affinché si riprenda rapidamente. Riceverà tutte le cure mediche e il supporto necessari, nonché tutto il tempo di cui ha bisogno. Il suo staff tecnico, di cui ci fidiamo pienamente, assumerà le sue responsabilità. Tutti noi al Bayern auguriamo a Vinnie una rapida guarigione”.