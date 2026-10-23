Carburanti, Schlein: grandi gruppi soffocano concorrenza pompe bianche

Roma, 23 ott. (askanews) – “Non si può chiedere ai distributori indipendenti di soffocare, mentre i grandi gruppi continuano a macinare enormi profitti che andrebbero tassati. Eni oggi dichiara che da inizio anno ha aumentato gli utili del 70 per cento rispetto all’anno scorso, guadagnando 6,4 miliardi di euro in più. E ha annunciato in queste ore la proroga fino a fine anno del tetto ai suoi prezzi che ha introdotto qualche settimana fa con il plauso di Giorgia Meloni. Solo che quel tetto volontario crea problemi di concorrenza coi distributori indipendenti e rafforza posizioni già dominanti”. Lo dichiara in una nota Elly Schlein, segretaria del Partito democratico.

“Proprio oggi – spiega – sono andata a San Severo a incontrare Michele Finizio che gestisce una pompa bianca e che era in sciopero della fame a causa delle conseguenze che quel tetto, deciso dalle grandi società petrolifere, sta avendo su migliaia di distributori indipendenti e sui loro lavoratori. Perché loro comprano il carburante dalle stesse grandi società ma a prezzo pieno di mercato, e poi non riescono a competere con esse. C’è chi ha dovuto chiudere, e chissà a chi si ritroverà a vendere la pompa… Serve ristabilire equità, serve un intervento pubblico che introduca per legge un tetto al prezzo dei carburanti che sia uguale per tutti, temporaneo per 90 giorni e attuabile solo in circostanze eccezionali verificate dal Garante dei prezzi, come chiedono i gestori dei benzinai di Faib Confesercenti e Fegica. Michele dopo il nostro incontro ha sospeso lo sciopero della fame, ma gli ho promesso – conclude Schlein – che porteremo avanti questa giusta battaglia”.