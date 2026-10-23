Dilemma armadio, cosa scelgono gli italiani in attesa del freddo?

(Adnkronos) – Siamo in autunno inoltrato, ma il vero freddo continua a farsi attendere e così, davanti all’armadio, torna puntuale il dilemma di stagione. Tra giacche che sembrano troppo pesanti, maglioncini troppo leggeri, capire cosa mettersi si trasforma in una vera e propria crisi da guardaroba di transizione, che si riflette anche nelle scelte di shopping degli italiani. Quando le temperature non danno certezze, la strategia più semplice è puntare sui capi che funzionano sempre e per questo, secondo i dati raccolti da Flashion, le calzature si confermano la categoria più acquistata sia per l’uomo sia per la donna, arrivando a rappresentare circa il 35% della spesa. Un evergreen che attraversa le stagioni e permette di rinnovare un look senza dover necessariamente anticipare il cambio dell’armadio.

Guardando alle abitudini maschili, a vincere sono soprattutto praticità e multi stagionalità con jeans, ormai protagonisti del guardaroba durante tutto l’anno, che restano una certezza, seguiti da maglie e cardigan, che rappresentano rispettivamente il 16% e il 15% degli acquisti. Sono i capi ideali per affrontare giornate dalle temperature variabili, da abbinare a trench, giubbotti di pelle e smanicati (10%), perfetti per completare outfit leggeri e versatili. Piumini e felpe, invece, restano in fondo alla classifica, segnale di come, anche nelle scelte di acquisto, l’inverno sembri ancora lontano.

Le donne, complice la stagione degli sconti, sembrano giocare d’anticipo, approfittando delle occasioni per prepararsi ai mesi più freddi senza aspettare che le temperature scendano con piumini, giacche e cappotti che infatti rappresentano circa il 14% degli acquisti. Vero e proprio caposaldo del guardaroba femminile, la borsa non conosce stagioni e si conferma tra le protagoniste dello shopping di questo autunno, rappresentando il 17% degli acquisti. Due approcci diversi, dunque, ma accomunati dalla ricerca di capi versatili e acquisti che abbiano senso anche oltre la singola stagione.

Se uomini e donne seguono strategie differenti davanti all’armadio, quando si tratta di acquistare la comodità mette tutti d’accordo. Lo shopping online permette di esplorare boutique anche lontane da casa, confrontare proposte e scegliere senza vincoli di orario; strumenti come il virtual try-on di Flashion, inoltre, apre nuove possibilità per visualizzare i capi prima di acquistarli, direttamente dal divano. La tecnologia prova così a ridurre la distanza tra esperienza digitale e negozio fisico, offrendo un supporto in più proprio quando scegliere cosa indossare è meno immediato.

“In una stagione in cui il meteo cambia continuamente e programmare gli acquisti diventa più difficile, il digitale può aiutare a scegliere con maggiore consapevolezza, dando accesso a più proposte e rendendo l’esperienza più vicina alle esigenze di ciascuno. Il futuro dello shopping non è soltanto acquistare online, ma riuscire a portare nel digitale quella sicurezza e quella semplicità che cerchiamo quando entriamo in boutique”, commenta Alessio Cardellini, founder di Flashion.