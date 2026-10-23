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Europa League, oggi Bournemouth-Milan – Diretta

| 23 Ottobre 2026 02:03 | 0 commenti

Europa League, oggi Bournemouth-Milan – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) – Torna in campo il MIilan. Oggi, giovedì 22 ottobre, il club rossonero affronta in trasferta il Bournemouth nella terza giornata della fase campionato di Europa League. Nelle prime due partite la squadra di Ruben Amorim ha perso in casa con il Benfica per 2-0 per poi vincere in trasferta a Salisburgo per 4-0. Gli inglesi sono invece a punteggio pieno grazie alle vittorie in trasferta per 2-1 con la Real Sociedad e in casa per 3-0 sullo Sturm Graz. 

Nella quarta giornata di Europa League, tra due settimane, il Milan ospiterà il Ferencvaros mentre il Bournemouth sfiderà in trasferta lo Sparta Praga.  

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