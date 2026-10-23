Femminicidio Varese, uccide la fidanzata a coltellate: il 19 ottobre l’ultima foto sui social che li ritrae abbracciati

(Adnkronos) – Risale al 19 ottobre, solo pochi giorni prima dell’omicidio, l’ultima foto con la fidanzata pubblicata sui social da Marco Panichi, il 53enne residente ad Avezzano e originario di Civitella Roveto, nell’aquilano, fermato con l’accusa di aver ucciso a coltellate la compagna colombiana di 36 anni a Vergiate, in provincia di Varese.

Il delitto sarebbe avvenuto la mattina del 22 ottobre, all’interno di un’abitazione presa in affitto dall’uomo per una vacanza. La donna è stata trovata senza vita nella camera da letto, con diverse ferite da arma da taglio al corpo e al collo. Accanto al cadavere è stato trovato un coltello da cucina. Dopo i fatti, Panichi è rientrato in Abruzzo e si è presentato spontaneamente ai carabinieri di Avezzano, dichiarando quanto accaduto. La sua versione, tuttavia, è quella di essersi difeso da un’aggressione della compagna, che secondo il suo legale avrebbe impugnato per prima un coltello. L’uomo avrebbe riportato diverse ferite, tra cui una al braccio sinistro. Il fermo è stato disposto dall’autorità giudiziaria di Avezzano, in raccordo con la Procura di Busto Arsizio. La salma della donna è stata trasferita a Pavia per l’autopsia, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Sul profilo social di Panichi, che si dichiara “ufficialmente

fidanzato”, ci sono diverse foto con la 36enne. Nell’ultima, i due vengono ritratti abbracciati.