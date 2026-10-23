Francia, sparatoria nelle Yvelines: un morto e quattro feriti, indagini per terrorismo

(Adnkronos) – Una persona è morta nel dipartimento francese delle Yvelines, dopo che un uomo ha aperto il fuoco in strada. Lo rende noto Bfmtv citando fonti concordanti. Si registrano anche quattro feriti, tra cui una bambina di 12 anni. L’uomo avrebbe aperto il fuoco a partire da un’auto sulla pubblica via, in due località diverse, prima a Trappes e successivamente a La Verrière. L’uomo è stato successivamente fermato a Coignières.

Le autorità indagano per presunto attacco “terroristico”. La Procura ha reso noto di aver avviato le indagini sui fatti di Trappes e La Verrière parlando di “omicidio in relazione ad attività terroristica”.

In un post su X il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso “profonda commozione per l’attacco”. “I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie, così come a tutti gli abitanti del dipartimento delle Yvelines. In questa esperienza terribile, la Nazione è al loro fianco”. Macron ha quindi espresso “riconoscenza alle nostre forze dell’ordine che hanno già proceduto al fermo dell’autore” e confermando che “la Procura nazionale antiterrorismo” segue il caso.