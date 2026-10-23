La campagna del ministero della Salute contro l’influenza, Schillaci: “Vaccinarsi è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Il vaccino: la riposta che ti protegge”. È il claim della campagna di comunicazione sulla vaccinazione antinfluenzale voluta dal ministero della Salute che sarà in onda da oggi su radio, tv Rai e sui canali social del dicastero. La campagna punta a promuovere la vaccinazione come principale strumento di prevenzione dell’influenza stagionale e delle sue possibili complicanze. “Vaccinarsi contro l’influenza è un gesto di protezione per sé e per gli altri, soprattutto per chi è più fragile”, sottolinea il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Invito i cittadini e, in particolare, gli anziani, le persone con patologie croniche e quanti sono più esposti al rischio di complicanze ad aderire alla campagna vaccinale. La prevenzione – aggiunge – è un impegno che si rinnova ogni anno: con la vaccinazione possiamo contribuire a tutelare la salute delle persone e delle nostre comunità”.

Per il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, “la nostra responsabilità, come Istituzioni, è duplice: rendere la prevenzione concretamente accessibile e garantire ai cittadini gli strumenti per comprenderne il valore. Significa proteggere soprattutto chi è più vulnerabile, rafforzare la fiducia nella scienza e costruire un sistema di informazione sanitaria capace di rispondere alle domande delle persone, ovunque esse cerchino le proprie risposte, anche nei nuovi ambienti digitali”.

Informare in modo chiaro e corretto è fondamentale. E occorre farlo partendo dalle domande e dai bisogni delle persone, offrendo risposte affidabili sulla sicurezza, sull’efficacia e sulle modalità della vaccinazione antinfluenzale. È quanto è emerso da un’indagine dell’Istituto Demopolis sulla vaccinazione influenzale condotta per conto del ministero.

Il 40% degli intervistati dichiara, infatti, che negli ultimi 3-4 anni ha cominciato a informarsi maggiormente in materia di salute. In particolare, se interpellati sulla vaccinazione antinfluenzale, il 48% di coloro che hanno partecipato all’indagine vorrebbero saperne di più sull’effettiva protezione dal contagio, il 44% sull’efficacia del vaccino nel limitare possibili complicanze dell’influenza, il 33% sull’eventuale incidenza di eventi avversi. Le richieste informative divengono più marcate tra i cittadini che ancora non hanno deciso se vaccinarsi.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).