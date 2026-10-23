La Federscherma premia i vincitori del progetto “Incentivazione allo Studio”

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 60 schermidori premiati per aver saputo conciliare i risultati in pedana con il rendimento scolastico e universitario. La Federazione Italiana Scherma ha celebrato i vincitori del progetto “Incentivazione allo Studio” per l’anno 2025 al Salone d’Onore del Coni. Un appuntamento dedicato all’impegno culturale e sociale della Fis, durante il quale è stato presentato anche il protocollo d’intesa con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. I riconoscimenti sono stati assegnati agli atleti delle categorie Under 14, Giovani e Assoluti che nel 2025 si sono distinti per la capacità di affiancare ai risultati agonistici un percorso di merito negli studi. L’iniziativa, portata avanti con il supporto dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, presieduto da Beniamino Quintieri, ha valorizzato il lavoro dei giovani impegnati quotidianamente tra allenamenti, competizioni, scuola e università. “La tematica del conciliare una carriera accademica e scolastica con una carriera sportiva è un tema che interessa tanto, abbiamo presidente e vicepresidente che sono due medici e questo è significativo di quanto teniamo al fatto che si debba studiare e fare sport”, ha dichiarato il presidente della Federscherma, Luigi Mazzone.

La premiazione ha così ribadito l’attenzione della Federazione alla formazione degli atleti e alla possibilità di coltivare parallelamente le proprie ambizioni sportive e il percorso di istruzione. A premiare, tra gli altri, presenti anche l’ex presidente del Coni, oggi commissario della Figc, Giovanni Malagò, e l’attuale numero uno del Coni Luciano Buonfiglio, che ha invitato i giovani premiati a essere “delle eccellenze in tutti i sensi” ringraziando la Federscherma in quanto “federazione modello”. Accanto al sostegno agli atleti-studenti, l’evento ha dato spazio alla dimensione sociale della scherma attraverso la presentazione dell’accordo con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’intesa è stata illustrata dal presidente Mazzone e dai rappresentanti dell’ospedale pediatrico. La partnership è stata pensata per portare attività ludico-sportive di scherma nella sede di Palidoro, a beneficio dei piccoli degenti. Un percorso da realizzare grazie alla collaborazione dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato, con il coinvolgimento di tecnici e atleti chiamati a coordinare e svolgere le attività.

L’accordo ha posto così le basi per mettere la disciplina e i suoi protagonisti al servizio dei bambini ricoverati, offrendo occasioni di gioco e socialità attraverso lo sport. “Ritengo che una federazione attenta a tematiche sociali debba fare anche questo – ha sottolineato Mazzone -. Non esistono solo Olimpiadi e medaglie, esistono anche e soprattutto questi progetti”.

– foto mec/Italpress –

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