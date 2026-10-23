Lazio, Aurigemma: “Regione punto di riferimento per dialogo con istituzioni estere”

(Adnkronos) – “Noi abbiamo ricevuto molte visite, siamo andati anche in visite a molte parti e sicuramente il ruolo che ho all’interno del Comitato delle Regioni a Bruxelles è stato determinante per stringere rapporti anche con altre realtà europee al di fuori del nostro territorio”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, a margine di un incontro richiesto da Sven Alkemade, Presidente del Consiglio direttivo di YoHoCo, con il Difensore civico Marino Fardelli per approfondire le esperienze del Lazio in materia di cittadinanza attiva, diritto di accesso e tutela dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Aurigemma ha aggiunto che “non solo europee, ma anche extraeuropee, con visite che abbiamo avuto con delegazioni cinesi, giapponesi e di paesi del Sud America. Per noi è importante stringere questi rapporti di collaborazione, anche in virtù di un’internazionalizzazione per rafforzare ancora di più il nostro tessuto produttivo delle nostre aziende per le loro professionalità, capacità e creatività che viene invidiata in tutto il mondo”.