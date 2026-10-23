Lecce, 20enne trovato morto. La famiglia denuncia: “Potrebbe essere stato vittima di una sfida social”

(Adnkronos) – Un fascicolo a carico di ignoti è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Lecce alla quale si è rivolta la famiglia di un ragazzo di 20 anni, trovato morto il 20 settembre scorso in un piccolo centro del Basso Salento, ha presentato una denuncia ipotizzando che possa essere stato vittima di una sfida online.

Il giovane, dopo aver passato la notte davanti al suo computer, è stato trovato senza vita nel giardino della sua abitazione il mattino dopo, impiccato a un albero. Il computer, rimasto acceso nella sua stanza, sarebbe stato collegato con una piattaforma social. A occuparsi delle indagini sono i carabinieri.