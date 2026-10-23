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Maltratta e minaccia i genitori per due anni, arrestato un minorenne nel Barese

| 23 Ottobre 2026 10:19 | 0 commenti

Maltratta e minaccia i genitori per due anni, arrestato un minorenne nel Barese

Mezzogiorno Italpress, Italpress
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BARI (ITALPRESS) – Minacce, violenze fisiche e vessazioni psicologiche continue ai danni dei familiari conviventi: con queste accuse i Carabinieri della Stazione di Noci (Bari) hanno arrestato un diciassettenne del posto, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Bari.

Le indagini, avviate dopo le segnalazioni sulle continue angherie commesse dal giovane dal marzo 2024 fino a oggi, hanno portato la Procura per i Minorenni a richiedere il provvedimento.

Al termine dei controlli di rito, il ragazzo è stato trasferito in una comunità educativa, mentre il procedimento penale prosegue nella fase delle indagini preliminari.

-Foto di repertorio Carabinieri-
(ITALPRESS).

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