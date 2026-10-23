“Non oggi”, Castellitto tra i ricordi per immaginare un nuovo futuro

Roma, 23 ott. (askanews) – E’ stato presentato alla Festa del Cinema di Roma “Non Oggi”, il cortometraggio diretto e interpretato da Sergio Castellitto e prodotto da DUDE in collaborazione con Philip Morris Italia. In “Non oggi” il protagonista viene accompagnato dalla nipote nel “Museo dei ricordi smarriti”, un luogo che espone oggetti quotidiani del passato ormai obsoleti, che gli scatenano tanti ricordi: un biglietto del cinema, una vecchia bicicletta, uno smartphone, un computer e una sigaretta, indicata come un oggetto ormai in disuso dal 2035.Attraverso il linguaggio del cinema il corto offre infatti un punto di vista, per aprire un dibattito sulla possibilità concreta di superare le sigarette tradizionali entro il 2035. Pasquale Frega, Presidente e AD di Philip Morris Italia, ha spiegato: “L’Italia ha iniziato questo percorso in maniera brillante al punto che noi pensiamo che nel 2035 si possa arrivare ad eliminare le sigarette dall’Italia, come primo grande Paese al mondo. Per raggiungere questo obiettivo non è sufficiente solo il nostro impegno ma necessario l’impegno di tutti, di tanti. E’ necessario che la politica, la scienza, l’educazione, vari settori della società, capiscano quale è l’importanza di evitare un fenomeno che è sicuramente negativo. Non possiamo farlo da soli”. Nei mesi scorsi “Believe. Further”, il progetto nato dalla collaborazione tra Philip Morris International e Andrea Bocelli ha affidato alla musica questo invito al cambiamento, ora “Non Oggi” lo porta al cinema, attraverso lo sguardo di Sergio Castellitto. “Mi è piaciuta la libertà che ci è stata concessa e la possibilità di raccontare un apparente passato, composto da ricordi che sembrano dimenticati, che sembrano come si dice smarriti o sopiti e che invece in realtà sono il cemento sul quale costruisci il futuro”.