Omicidio a Vergiate, 53enne uccide la fidanzata a coltellate e si costituisce ad Avezzano: arrestato

(Adnkronos) – Omicidio a Vergiate, nel Varesotto: un uomo di 53 anni ha ucciso a coltellate la fidanzata di 36 anni, originaria della Colombia, e si è costituito ai Carabinieri ad Avezzano, in Abruzzo. Il delitto è avvenuto nella mattinata di giovedì 22 ottobre nell’appartamento in affitto dell’uomo, che nella notte si è presentato spontaneamente in caserma, riferendo di aver ucciso la compagna durante una lite.

Dopo aver raccolto le sue dichiarazioni, i militari hanno raggiunto l’abitazione a Vergiate. Una volta entrati, hanno trovato il corpo senza vita della donna sul pavimento della camera da letto. La vittima presentava diverse ferite da arma da taglio al corpo e al collo. Accanto al cadavere è stato rinvenuto un coltello da cucina, ritenuto l’arma utilizzata per l’aggressione.

Secondo quanto riferito dall’uomo, l’omicidio sarebbe maturato nel corso di una lite. Saranno gli accertamenti investigativi a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le circostanze che hanno portato alla morte della 36enne.

Il 53enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto nella casa circondariale di Avezzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero della Procura di Busto Arsizio ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, che potrà fornire ulteriori elementi utili alle indagini.