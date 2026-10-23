Philadelphia rimonta 29 punti di svantaggio a Cleveland, Oklahoma doma Denver: il recap della notte Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Rimonta folle di Philadelphia alla prima davanti a i suoi tifosi di LeBron James, che firma insieme ad Embiid & co la seconda vittoria in due uscite stagionali dei 76ers. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, la squadra di Nick Nurse risale dal -29 (69-40) contro Cleveland e la spunta 114-106, mettendo insieme la rimonta più grande della storia della franchigia nell’era del play-by-play (1997-98).

Prima del successo sui Cavs, Philadelphia aveva un record di 0-156 in partite in cui si erano trovati sotto di 29 o più punti. È Tyrese Maxey a guidare i suoi con 32 punti e 6 assist. Oltre i 20 punti anche Joel Embiid (24 punti+7 rimbalzi) e Jaylen Brown (21 punti+8 rimbalzi+4 assist). In doppia doppia LeBron James, a referto con 17 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. VJ Edgecombe aggiunge 11 punti, 7 rimbalzi e 6 assist e i 76ers bissano la vittoria all’esordio al Madison Square Garden con i New York Knicks. Occasione sciupata dai Cavaliers, che non sfruttano un Donovan Mitchell da 32 punti e 10 rimbalzi. Senza lampi James Harden, 16 punti e 5 rimbalzi, ed Evan Mobley, 18 punti e 8 rimbalzi, ma Cleveland paga un secondo tempo da soli 37 punti segnati, a fronte dei 69 di Philadelphia.

Fa due su due anche Oklahoma, che doma 96-84 i Denver Nuggets di Nikola Jokic, protagonista di un brutto esordio stagionale. Il centro serbo mette insieme solamente 13 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, tirando con il 26% dal campo (5/19) e il 14% dall’arco (1/7) e con un pesante -20 di plus/minus. La difesa dei Thunder fa la differenza e l’unico dei Nuggets a toccare quota 20 punti è Aaron Gordon, alla sirena con 20 punti e 6 rimbalzi. Si ferma dopo due anni la serie di partite con almeno 20 punti di Shai Gilgeous-Alexander, che porta 17 punti con il 32% dal campo. Bene Jalen Williams e Chet Holmgren, rispettivamente con 21 punti e 12 punti+17 rimbalzi. Buon contributo dalla panchina di Alex Caruso, che contribuisce al successo dei Thunder con 7 punti, 4 rimbalzi e 5 assist.

-Foto IPA Agency-

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