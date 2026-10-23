Terremoto in Cina, violenta scossa di magnitudo 7 scuote il Tibet: almeno 16 morti

(Adnkronos) – Il terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito la regione cinese del Tibet ha causato almeno 16 morti e 46 feriti, secondo gli ultimi aggiornamenti. Il sisma si è verificato ieri alle 22.33 e ha provocato il crollo di oltre 300 abitazioni. L’emittente China Central Television (Cctv), citando funzionari locali, ha riferito che i feriti sono 46, di cui 11 in gravi condizioni, e che 339 abitazioni sono crollate o hanno subito danni. Secondo l’Istituto geologico statunitense (Usgs), l’epicentro è stato localizzato in una zona montuosa a circa 190 chilometri a est-nordest di Nagqu e a 390 chilometri a nordest di Lhasa, il capoluogo della regione. Il sisma si è verificato a una profondità superficiale di circa 10 chilometri.

Il sisma, il più forte a colpire la Cina da gennaio 2024, è stato distintamente avvertito nell’area, ha reso noto il CENC. L’epicentro si è localizzato a circa 400 km da Lhasa, capitale del Tibet.

Come spiega la Cnn, la Cina ha già fatto esperienza di forti terremoti, in particolare nelle regioni sud-occidentali del Paese, dove la placca tettonica eurasiatica incontra quella indiana: una collisione imponente che ha dato origine all’imponente catena dell’Himalaya e al vasto altopiano tibetano.