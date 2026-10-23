Uomini e Donne, muore il padre di Giorgia Angeloni: aveva 63 anni

(Adnkronos) –

Lutto a Uomini e Donne. È morto il padre della tronista Giorgia Angeloni, Alberto, scomparso mercoledì 21 ottobre a 63 anni dopo aver lottato per oltre dieci anni con il Parkinson. Le condizioni dell’uomo erano peggiorate negli ultimi giorni, tanto che la ragazza aveva abbandonato temporaneamente il popolare dating show di Mediaset.

A darne notizia è il manifesto funebre apparso sulla pagina Facebook di Carosi Funeral Service di Aprilia. La gravità delle condizioni dell’uomo erano già emerse proprio per l’assenza di Giorgia dalla registrazione del 20 ottobre. Poco dopo è arrivata

La mancata partecipazione alla registrazione del 20 ottobre aveva già fatto emergere la gravità della situazione familiare e nella mattinata di mercoledì 21 ottobre. La donna aveva raccontato la malattia del padre, aprendosi con i corteggiatori e con il pubblico: “Cerco di fargli vivere dei momenti di allegria, nonostante la sua vita non sia affatto allegra o semplice”, aveva raccontato nel video di presentazione, “per quello che posso, cerco di rendergli le giornate migliori portandolo a fare una passeggiata o magari mangiando insieme un gelato”.