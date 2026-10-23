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Urso (Mimit), “L’Italia guidi l’Ue su riciclo, nucleare e nuove tecnologie”

| 23 Ottobre 2026 13:03 | 0 commenti

Urso (Mimit), “L’Italia guidi l’Ue su riciclo, nucleare e nuove tecnologie”

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(Adnkronos) – “Credo che questo sia un esempio che spero diventi un modello di come l’impresa italiana, coniugando al meglio l’identità dove Maire ‘torna a casa’ con l’innovazione e l’internazionalizzazione, sia in grado di affrontare le sfide della transizione ambientale, della sostenibilità energetica e dell’economia digitale. In questo centro, giovani ricercatori e scienziati sperimenteranno sul campo l’efficacia delle proprie idee sulle nuove tecnologie e sui nuovi materiali. L’Italia in questo scenario può essere leader in Europa: pensiamo alla nostra capacità di riciclare le materie prime critiche, la capacità di tracciare una nuova via per il nucleare civile, forti di una storica tradizione nel nostro paese, e di sviluppare tecnologie ambientali all’avanguardia. Questo è l’esempio di ciò che le grandi imprese italiane possono e devono fare con il sostegno delle istituzioni nelle nostre città industriali, perché Roma è a tutti gli effetti anche una grande città industriale”. È quanto affermato da Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del Node Roma, la prima sede del network internazionale di centri di Ricerca e Sviluppo di Nextchem, società del Gruppo Maire dedicata alle tecnologie sostenibili. 

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