Ascolti tv 23 ottobre, The Voice Senior si conferma leader del venerdì col 24,5%. Testa a testa tra Affari tuoi e la Ruota della Fortuna

(Adnkronos) – È ancora Rai1 a vincere senza affanni la sfida del venerdì sera. ‘The Voice Senior’, condotto da Antonella Clerici, si conferma il programma più visto della prima serata con 3.464.000 spettatori e il 24,5% di share, staccando di oltre 1,6 milioni di telespettatori il principale competitor.

Su Canale 5, infatti, ‘Grande Fratello

Vip’ si ferma a 1.809.000 spettatori con il 15,7% di share. Sul terzo gradino del podio si piazza Rete4 con ‘Quarto Grado’, che ottiene 974.000 spettatori e il 7,8%. Subito dietro, ‘Propaganda Live’ su La7, visto da 903.000 spettatori con il 7,1% di share, e ‘Fratelli di Crozza’ sul Nove, che raccoglie 938.000 spettatori e il 5,4% di share.

A seguire tra gli altri ascolti del prime time: il film ‘Senza rimorso’ su Italia1 (813.000 spettatori, share 4,9%), ‘Estranei’ su Rai2 (757.000 spettatori, share 4,6%), ‘Pechino Express – L’Estremo Oriente’ su Tv8 (255.000 spettatori, share 1,7%), ‘Romanzo Criminale’ in diretta su Rai3 dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (100.000 spettatori, share 0,6%).

Nell’access prime time prosegue il testa a testa tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ si conferma il programma più visto della fascia con 4.253.000 spettatori e il 22,1% di share, precedendo di misura ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5, che raccoglie 4.220.000 spettatori pari al 22%. Nel segmento subito prima, su Rai1 ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa interessa 3.726.000 spettatori con il 20,2%, mentre su Canale 5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ ottiene 3.514.000 spettatori e il 18,7%. Al terzo posto, buon risultato per ‘Otto e Mezzo’ su La7, che conquista 1.720.000 spettatori e il 9% di share.