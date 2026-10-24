Ballando con le stelle, stasera su Rai1 quarto appuntamento: le anticipazioni

(Adnkronos) – Grande attesa per la quarta puntata di Ballando con le stelle. Oggi, sabato 24 ottobre, alle 21.25 in diretta su Rai1, Milly Carlucci torna in onda con lo show dance e con la gara che entra ancor più nel vivo tra le 13 coppie in pista. La puntata di stasera sarà impreziosita da Bianca Guaccero e Federica Nargi, nel ruolo di ‘Ballerine per una notte’.

Tredici le esibizioni delle coppie in gara, alla prova con diversi stili di danza: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione. Queste le coppie che scendono in pista, tra favoriti, rivelazioni e parziali delusioni della prima fase del programma: Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti; Manuela Moreno – Carlo Aloia; Noemi Bocchi – Giovanni Pernice; Alessandro Matri – Giada Lini; Massimo Ghini – Valentina Fiorini; Andy Diaz – Gioia Giovanatti; Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina; Anna Safroncik – Leonardo Lini; Alberto Ravagnani – Erika Martinelli; Monica Guerritore – Luca Urso; Riccardo Rossi – Elisa Terrasi; Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli; Ornella Muti – Pasquale La Rocca.

La Giuria è sempre quella composta dalla Presidente Carolyn Smith, con Barbara d’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Per i giurati, oltre ai voti da assegnare, si profilano altri scambi ‘vivaci’ con concorrenti a maestri dopo i confronti serrati delle prime settimane. A bordo pista Simona Ventura e Francesca Fialdini, che insieme a Rossella Erra divideranno il tesoretto in 3, facendo salire in classifica le coppie secondo loro più meritevoli.

A commentare le esibizioni i ‘Tribuni del popolo’, ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci che commenteranno le esibizioni dei finalisti. Sulla classifica pesa in misura determinante il giudizio finale del pubblico a casa, che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le Stelle e su RaiPlay. Le coppie nelle loro performance saranno accompagnate dal ritmo della Paolo Belli Big Band, con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca’.