Ballando, il ritorno di Federica Nargi e Bianca Guaccero: da rivali a ballerine per una notte

(Adnkronos) – Saranno Federica Nargi e Bianca Guaccero le protagoniste della nuova puntata di Ballando con le stelle, in onda questa sera, sabato 24 ottobre, su Rai1. L’ex velina e l’attrice scenderanno in pista nei panni di ballerine per una notte e lo faranno insieme dopo l’esperienza del 2024 che le ha viste rivali.

Sono passati due anni dalla vittoria di Bianca Guaccero, quando alzò la coppia insieme a Giovanni Pernice, suo maestro di ballo e ora compagno di vita. Il suo percorso è stato sempre lineare, dalla prima puntata l’attrice e conduttrice ha conquistato la giuria, portando a casa altissimi voti ad ogni puntata. Ma a correre verso la vittoria, di pari passo, c’era anche Federica Nargi, in coppia con Luca Favilla. A soffiarle il secondo posto è stata Federica Pellegrini. Uno dei podi più chiacchierati della storia del programma, attorno al quale non sono mancate le polemiche. Dopo il lungo messaggio condiviso da Federica Nargi sulla fine della partecipazione a Ballando, il maestro Luca Favilla aveva risposto mostrando il malcontento per il risultato ottenuto: “Pur stappandoci a malo modo il record dei punti, non riusciranno mai ad eguagliare il nostro record di 6 puntate con punteggio pieno. Avoglia a mangià pastasciutta!”. Dello stesso parere anche la capitana della giuria, Carolyn Smith che ospite a Uno Mattina, aveva spiegato: “Sono felice per Pellegrini ma Nargi meritava il secondo posto”.

Oggi, però, le polemiche sul podio sono acqua passata. E quale migliore occasione per riportare entrambe sulla pista di Ballando con le stelle, quando i rispettivi partner sono già impegnati nel programma? Giovanni Pernice è il maestro di ballo di Noemi Bocchi, mentre Alessandro Matri, marito di Federica Nargi, è in gara come concorrente in coppia con Giada Lini. Dopo aver seguito le puntate dagli spalti del nuovo studio Pippo Baudo, Nargi e Guaccero sono ora pronte a rimettersi in gioco, tra lustrini e scarpe da ballo, per tornare insieme come protagoniste nella stessa pista che nel 2024 le aveva viste rivali.