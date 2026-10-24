Controlli al porto di Monopoli per verificare la regolarità di tonnellate di oli vegetali grezzi

ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari hanno avviato un’operazione congiunta presso il porto di Monopoli, in provincia di Bari, per verificare la regolarità delle movimentazioni di circa 6.000 tonnellate di olio di girasole grezzo e circa 8.500 tonnellate di olio di colza grezzo provenienti dall’estero.

“Un ringraziamento sincero e i miei complimenti alle donne e agli uomini di ICQRF e ADM per il lavoro fatto a Monopoli”, così il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Difendere le nostre filiere, i nostri agricoltori e chi acquista è un impegno quotidiano e concreto. Grazie al lavoro di squadra della Cabina di Regia dei Controlli Agroalimentari del Ministero dell’Agricoltura stiamo presidiando con determinazione i nostri porti: sui controlli, sulla tracciabilità e sulla trasparenza non facciamo sconti a nessuno”, conclude il Ministro. L’attività congiunta è stata indirizzata, in maniera mirata, alla verifica della coerenza tra natura e classificazione dei prodotti, trattamento fiscale, documentazione doganale e commerciale, soggetti destinatari ed effettiva destinazione delle merci, con particolare attenzione alla tracciabilità dei successivi passaggi nelle rispettive filiere.

– foto ufficio stampa ADM –

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