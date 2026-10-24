Danni per 14 milioni di euro al Commercio: la stima di Unimpresa

Roma, 24 ott. (askanews) – Le chiusure dei negozi, le interruzioni delle attività commerciali e le misure straordinarie adottate per proteggere vetrine e ingressi in occasione delle manifestazioni di oggi potrebbero determinare un impatto economico lordo di oltre 14 milioni di euro nelle principali città italiane. È quanto emerge da una simulazione preliminare del Centro studi di Unimpresa, che prende in esame 11 centri urbani e considera sia i mancati incassi sia le spese sostenute dagli esercenti per la messa in sicurezza dei locali.

L’impatto non riguarda soltanto il fatturato che non viene realizzato, avverte l’associaizone. I commercianti possono essere costretti ad affrontare spese aggiuntive per pannelli protettivi, montaggio e rimozione delle barriere, interventi tecnici urgenti e personale incaricato della messa in sicurezza. A questi oneri possono sommarsi le conseguenze indirette della minore frequentazione dei centri urbani, delle difficoltà di accesso, delle modifiche alla viabilità e delle eventuali rinunce agli acquisti da parte dei consumatori.

“Il diritto di manifestare è un principio fondamentale della nostra democrazia e non può essere messo in discussione. Ma una società equilibrata deve saper garantire, nello stesso tempo, il diritto di lavorare, di fare impresa e di svolgere serenamente la propria attività economica. Vedere le vetrine dei negozi protette da pannelli di legno e le serrande abbassate per precauzione è un’immagine che dovrebbe far riflettere tutti, al di là delle opinioni politiche e delle ragioni delle proteste”, commenta il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi.