Elezioni, Marattin: “Siamo liberali, parliamo con chiunque, guardiamo ai temi”

(Adnkronos) – “Noi siamo dei liberali, noi crediamo in alcuni punti liberali qualificanti, dal taglio della spesa al taglio delle tasse, alla concorrenza, alle liberalizzazioni, la riforma della scuola. Qui a Napoli venti giorni fa abbiamo fatto un convegno molto partecipato per dire come secondo noi la scuola dovrebbe cambiare. Con chiunque voglia parlare di questi temi noi ci parliamo. La legge elettorale complica l’idea di fare un centro forte, perché è la legge elettorale più maggioritaria degli ultimi trent’anni. Ciò nonostante noi non guardiamo le formule politiche, guardiamo ai temi. Noi portiamo in dote un approccio liberale perché pensiamo sia il modo per evitare il declino di questo Paese. Chiunque voglia parlare con noi su questo, noi con l’umiltà necessaria ci parliamo”. Così, con Adnkronos a margine di City Talks organizzato da Spin Factor a Napoli, il segretario nazionale del partito Liberaldemocratico, Luigi Marattin, risponde a una domanda sulla collocazione del suo partito nelle prossime elezioni politiche.