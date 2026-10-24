Festa Roma, in anteprima “Riverrun” di Parreno con Charlotte Gainsbourg

Roma, 24 ott. (askanews) – Alla Festa del Cinema di Roma viene presentato “Riverrun”, il primo lungometraggio di finzione dell’acclamato artista contemporaneo e regista Philippe Parreno, in anteprima mondiale nella sezione Freestyle.

Con un cast internazionale guidato da Charlotte Gainsbourg, insieme a Zoe Saldana, Vicky Krieps e Ángela Molina, “Riverrun” è un viaggio intenso e visionario che esplora la fragilità del corpo e dell’identità, la trasformazione e la ricerca di sé.

Il film uscirà in Italia nella primavera del 2027, distribuito da Filmclub Distribuzione e Minerva Pictures.”Riverrun” è un ritratto che si trasforma in paesaggio. Lucy H. è sopraffatta da ciò che sta vivendo; la sua psichiatra, la dottoressa Cruz, la invia in una clinica isolata in Spagna per un periodo di osservazione. Un incontro fortuito con Tony sconvolge la percezione che Lucy ha di sé, conducendola in un viaggio che va oltre il percorso terapeutico, verso dimensioni dell’esistenza a lei sconosciute.

Scritto e diretto da Philippe Parreno, il film vanta la fotografia di Maceo Bishop e le musiche originali dei suoi collaboratori di lunga data, gli Invisible Mountain (Nicolas Becker e Lexx).