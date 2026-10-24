Figc, Malagò punta alla rielezione “Auspico che la mia candidatura continui a compattare”

ROMA (ITALPRESS) – Giovanni Malagò punta alla rielezione alla presidenza della Figc nelle elezioni in programma il 14 dicembre. In un’intervista a “Repubblica”, l’attuale commissario federale fa il punto sulla corsa elettorale, sui rapporti con le componenti del calcio e sulle priorità per il futuro del movimento. Sul commissariamento, Malagò spiega: “Ho accettato per evitare una spaccatura totale nel Coni”, definendo la soluzione adottata “un modo di uscire da un tunnel”. In vista del voto, con l’opposizione che lavora sul nome di Galliani, l’obiettivo è ricompattare il movimento calcistico: “L’auspicio è che la mia candidatura continui a compattare, come è stato a giugno, un mondo che per anni ha vissuto di divisioni, anche molto forti”. Malagò sta lavorando per consolidare i consensi: “Sto chiamando tutti i presidenti uno per uno, ne ho sentiti già tredici e tutti mi garantiscono il loro sostegno”. Resta da capire se ci saranno altri candidati, mentre l’ex presidente Giancarlo Abete, attuale presidente della Lnd e ultimo sfidante di Malagò, ha già annunciato che non si ricandiderà.

Sul fronte della Nazionale, Malagò rivendica la scelta di Roberto Mancini come ct: “Che io volessi Mancini dall’inizio non c’è ombra di dubbio e lo confermo anche qui”. La collaborazione con Paolo Maldini si è invece interrotta dopo divergenze sul percorso da seguire e sulla scelta del commissario tecnico. A proposito dell’ipotesi Andrea Pirlo, Malagò dice “Maldini voleva un vincente del 2006, uno di quella generazione. Né io né lui sapevamo del contratto di Pirlo come ambasciatore di una società di scommesse russa. A quel punto ho detto: “fermiamoci qua””. Tra le priorità della Figc c’è lo sviluppo del calcio femminile: “Abbiamo sdoganato la Lega professionistica di Serie A Women”. Sul fronte infrastrutturale, l’obiettivo è individuare gli impianti per Euro 2032: “Ci sono 13 città con 14 impianti, uno già pronto, della Juve, e gli altri in arrivo: un’occasione unica”. Per valorizzare i giovani italiani, Malagò indica la necessità di “incentivi per l’utilizzo di italiani” e di un maggiore coordinamento tra le nazionali giovanili e quella maggiore. Sul rapporto con il governo, l’ex presidente del Coni annuncia un confronto con il ministro: “Vedrò Abodi la prossima settimana, tanti temi sono rimasti aperti”.

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