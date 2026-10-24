Gf Vip, rissa sfiorata tra Alex Belli e Alessandra Roncaccia

(Adnkronos) –

Alta tensione al Grande Fratello Vip. Nell’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, Alex Belli e Alessandro Roncaccia hanno sfiorato la rissa trovandosi testa a testa e scambiandosi accuse e provocazioni. Ad accendere la discussione è stato Roncaccia, che ha messo in dubbio le qualità professionali di Belli: “Fossi stato questo grande attorone, se campavi di cinema, a 45 anni non stavi qua a fare il Grande Fratello”.

Per rispondere, Belli ha tirato in ballo la situazione sentimentale di Roncaccia con Piera Meloni: “Quando uscirà di qui, di Piera non gliene fregherà assolutamente niente”, ha urlato, facendo poi chiaro riferimento alla partecipazione del concorrente all’ultima edizione di Italia Shore, “lo conosco bene, ho visto i programmi che ha fatto, lui è una macchina da guerra. Nell’altro programma Roncaccia ci metteva un’ora a dare un bacio, non 11 puntate”.

A far scattare la scintilla però è stata una frase con cui Roncaccia ha tirato in ballo la famiglia di Belli: “Parla quello che è venuto qua a farsi la storia con la moglie a casa. Sei stato tu a fare questo, non sono stato io”. A questo punto l’attore si è alzato ed è andato testa a testa con Roncaccia: “Io ci sto ancora insieme con quella moglie e ho un figlio, porta rispetto non ti devi permettere”.

Provvidenziale l’intervento del resto dei concorrenti, che sono intervenuti per dividere i due prima che la situazione degenerasse. Immediato anche il richiamo di Ilary Blasi: “Va bene confrontarsi, esprimere le proprie opinioni, però arrivare così vicini alla violenza no. Io questo comportamento non lo voglio vedere”.