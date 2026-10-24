Ginnastica Mondiali: Targhetta vince l’argento al cavallo con maniglie

Roma, 24 ott. (askanews) – Gabriele Targhetta conquista la medaglia d’argento al cavallo con maniglie ai Mondiali di ginnastica artistica di Rotterdam e riporta l’Italia sul podio iridato nella specialità dopo 113 anni. Il ventenne azzurro, già campione europeo ad agosto, totalizza 15.233 punti, con 5.900 per la difficoltà e 9.333 per l’esecuzione, chiudendo alle spalle dell’armeno Hamlet Manukyan, oro con 15.300 punti. Il bronzo va all’altro armeno Mamikon Khachatryan con 15.000 punti. Per la ginnastica italiana è un risultato storico: l’ultima medaglia mondiale nel cavallo con maniglie risaliva al 1913, quando a Parigi Giorgio Zampori e Osvaldo Palazzi conquistarono rispettivamente l’oro e l’argento. Targhetta, atleta delle Fiamme Oro cresciuto alla Spes Mestre e allenato da Gianmatteo Centazzo, si è distinto con un esercizio pulito e di alto livello, migliorando il proprio primato personale. Per l’Italia si tratta del primo podio ai Mondiali dal 2021. L’azzurro ha dedicato parte del risultato a Lorenzo Bonicelli, il ginnasta gravemente infortunatosi alle Universiadi del 2025, mostrando una maglietta con la scritta “Forza Bonny”.