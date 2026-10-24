I Fast Animals and Slow Kids annunciano il singolo “Inverno Nucleare”

Milano, 24 ott. (askanews) – I Fast Animals and Slow Kids sono tornati e lo hanno fatto dal palco dell’Arci Bellezza di Milano per annunciare l’uscita del nuovo singolo “Inverno Nucleare” (in radio e in digitale dal 30 ottobre) e il ritorno live nel 2027 con Inverno Nucleare Tour 2027 (7 appuntamenti nei principali club italiani ad aprile del prossimo anno).

Quella di ieri è stata una serata carica di attesa per la band perugina che mancava dai palchi da un anno (un tempo per loro lunghissimo come ha dimostrato l’emozione e la carica che la band ha regalato al pubblico) e per il pubblico che non vedeva l’ora di tornare a cantare con Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) alcune delle canzoni che hanno segnato la carriera della band e la loro vita (“Vita sperduta”, “Come un animale”, “Festa”, “Cosa ci direbbe”, “Non potrei mai” e “Animali notturni”).

La scusa, due per la precisione, per raccogliere a Milano i fan della band erano semplici. Da una parte un nuovo atteso singolo (a distanza di due anni dall’ultimo album “Hotel Esistenza”) dal titolo “Inverno nucleare” che uscirà in tutti gli store digitali e sarà disponibile per la programmazione radiofonica da venerdì 30 ottobre e che segna la partenza della collaborazione tra Woodworm, etichetta e management che segue i FASK dal 2013, e Epic/Sony Music Italy, la major discografica con cui hanno firmato.

Dall’altra l’annuncio del ritorno sul palco, luogo d’elezione della band che da sempre trova nel rapporto con il pubblico e nella musica suonata dal vivo il luogo dove esprimere al massimo l’essenza del loro essere e della loro musica.

L’Inverno Nucleare Tour 2027 prenderà il via il 16 aprile 2027 da Bologna per poi fare tappa a Padova, Milano, Venaria Reale (TO), Napoli, Roma e Firenze portando nei principali club italiani la storia musicale dei Fask, 7 Album pubblicati in 16 di carriera.

I biglietti saranno disponibili da domani, venerdì 23 ottobre, alle ore 14:00 su TicketOne e da mercoledì 28 ottobre alle ore 11:00 nei punti vendita abituali.

Queste le date del tour prodotto e organizzato da VIVO CONCERTI

Venerdì 16 aprile 2027 | Bologna, Estragon Club

Sabato 17 aprile 2027 | Padova, Gran Teatro Geox

Martedì 20 aprile 2027 | Milano, Alcatraz

Sabato 24 aprile 2027 | Venaria Reale (TO), Teatro Concordia

Martedì 27 aprile 2027 | Napoli, Casa Della Musica

Mercoledì 28 aprile 2027 | Roma, Atlantico

Venerdì 30 aprile 2027 | Firenze, Teatro Cartiere Carrara