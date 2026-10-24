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Incendio al ‘Nido dell’Aquila’ di Hitler: fiamme in Baviera, arrestato un sospetto

| 24 Ottobre 2026 11:04 | 0 commenti

Incendio al ‘Nido dell’Aquila’ di Hitler: fiamme in Baviera, arrestato un sospetto

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(Adnkronos) – La polizia tedesca ha arrestato un sospetto in seguito all’incendio divampato nella residenza di montagna di Adolf Hitler, nota come Nido dell’Aquila, nello stato tedesco della Baviera. “Una persona sospetta è stata posta in stato di fermo temporaneo”, ha dichiarato la polizia, in seguito a una precedente dichiarazione secondo cui i vigili del fuoco avevano trovato l’edificio “completamente in fiamme”. 

Costruito negli anni ’30, il sito ospitava un tempo la residenza di montagna pesantemente fortificata del leader nazista. I servizi di emergenza sono giunti sul posto ieri e hanno trovato un vasto incendio, ha riferito il quartier generale della polizia dell’Alta Baviera meridionale. La portavoce della polizia, Lisa Maier, ha dichiarato che i vigili del fuoco stavano faticando a spegnere l’incendio a causa della sua posizione remota, a un’altitudine di 1.834 metri. ”L’indagine penale è ancora in corso”, ha spiegato. 

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