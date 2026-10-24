La Fiat 500 che guida da sola nel traffico e segue il navigatore

Milano, 24 ott. (askanews) – Una Fiat 500 che cambia corsia, affronta gli incroci e segue il navigatore senza interventi sul volante. Abbiamo provato a Wave by Vento, a Torino, il sistema di guida automatizzata sviluppato da Wayve insieme a Stellantis. Una tecnologia basata su telecamere e intelligenza artificiale, il cui debutto commerciale è previsto nel 2028 in Nord America.”Il pulsante di ingaggio è questo qua. Quando è ingaggiato diventa lo schermo verde, facendo tutto lui”. “Adesso c’è il veicolo davanti, mette la freccia, si sposta”.”Questo è il sistema Wayve in collaborazione con Stellantis”. “Esatto. Stellantis si occupa più della parte tutta di ingegnerizzazione e integrazione, Wayve mette la parte del cervello, per farla proprio semplice”.”Questi invece sono proprio dei modelli puramente AI. Si prendono direttamente le informazioni che arrivano dalle camere, le danno in pasto a questo cervellone gigante con milioni e milioni di parametri e poi quello restituisce fuori il comportamento”.”Chiaramente per farlo un OEM singolo oggigiorno tradizionale, quindi come Stellantis, piuttosto come anche altri europei, si affidano poi a queste società che ormai è da anni che sviluppano questi sistemi e queste tecnologie e che quindi ti consentono di poter andare sul mercato in modo molto più rapido rispetto a se dovessi essere tu in casa a doverti fare tutto da zero”.