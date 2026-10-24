X
<
>

Lavoro, ex ministro Catalfo: “Indispensabile soglia salariale minima inderogabile”

| 24 Ottobre 2026 21:03 | 0 commenti

Lavoro, ex ministro Catalfo: “Indispensabile soglia salariale minima inderogabile”

1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – “Dal mio punto di vista l’inserimento di una soglia minima inderogabile, che garantisca quanto previsto dall’articolo 36 della Costituzione, in cui si parla di una retribuzione sufficiente a garantire una vita libera e dignitosa, è indispensabile in questo momento”. Queste le parole di Nunzia Catalfo, già ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, intervenendo oggi alla IX Consulta Confederale di Confintesa, organizzata presso l’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma. Tema della giornata: “Il lavoro che genera. Persone, imprese e comunità nell’Italia che verrà”. 

“A questo va agganciata una regolamentazione, una legge sulla rappresentanza sindacale e datoriale, con l’individuazione dei contratti leader in modo che abbiano efficacia erga omnes – prosegue Catalfo -. È necessario che ci sia una contrattazione di qualità e che ci siano retribuzioni in grado di sostenere le nostre famiglie e i nostri lavoratori”. 

“Oggi è stato un momento importante di confronto su un tema molto sentito nel nostro Paese: la dignità del lavoro e l’articolo 36 della Costituzione. Servono inoltre investimenti importanti nel capitale umano che compone le nostre imprese”, conclude. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA