X
<
>

Lega, Zaia: “Io in segreteria? Vedremo, ho sempre fatto il militante”

| 24 Ottobre 2026 18:23 | 0 commenti

Askanews, Video Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 24 ott. (askanews) – “Non è questione di non volerci mettere la faccia. Cercheremo di capire anche cosa accadrà e quali saranno le modifiche statutarie. Io ho sempre fatto il militante, e penso di essere uno dei militanti storici, non mi sono mai tirato indietro e non ho mai cercato incarichi. Ognuno deve fare il mestiere che gli è stato affidato, poi vedremo. Ma non lo dico in maniera tattica”. Lo ha detto Luca Zaia, rispondendo ai giornalisti a margine del Congresso della Lega a Milano, dopo l’affermazione di Claudio Durigon secondo il quale Salvini chiederà all’ex Governatore del Veneto di entrare in segreteria e “Zaia dovvrà metterci la faccia”.Secondo Zaia, “l’apertura sulla segreteria, che non è una novità, è un passo importante. Ma io non ne so niente, non ho mai rincorso le cariche di partito”.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA