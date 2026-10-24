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Manovra, Abodi: ”Da incontri tecnici con Mef no sforbiciate su sport”

| 24 Ottobre 2026 19:04 | 0 commenti

Manovra, Abodi: ”Da incontri tecnici con Mef no sforbiciate su sport”

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(Adnkronos) – “Dagli incontri tecnici che abbiamo fatto con il Mef non ho notato sforbiciate, evidentemente in questi anni si è consolidata la convinzione, più che in passato, che lo sport è come una difesa immunitaria e sociale e più che essere sforbiciata vada rafforzata”. Lo dice il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, parlando a margine della seconda e ultima giornata di ‘City Talks’, appuntamento organizzato nella sede di Acen a Napoli da Spin Factor, a chi gli chiedeva di possibili tagli allo sport in manovra.  

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