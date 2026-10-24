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MotoGp, Marquez cade e firma la pole in Australia. La griglia di partenza

| 24 Ottobre 2026 08:03 | 0 commenti

MotoGp, Marquez cade e firma la pole in Australia. La griglia di partenza

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Marc Marquez conquista una pole position da sogno a Phillip Island. Il pilota spagnolo ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di MotoGp del Gran Premio d’Australia, chiudendo in 1:34.203 dopo essere caduto sulla pioggia che si è abbattuta sul circuito. Accanto a lui il fratello Alex Marquez e Johann Zarco, a chiudere la prima fila, mentre in seconda scatterà il leader della classifica Piloti Jorge Martin con Jack Miller e Raul Fernandez. Soltanto nono Marco Bezzecchi, preceduto da Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, che partiranno rispettivamente settimo e ottavo. Sedicesimo Bagnaia. Ecco la griglia di partenza del Gran Premio d’Australia. 

 

1 Marc Marquez (Ducati) 1:34.203 

2 Alex Marquez (Ducati Gresini) 1:35.697 

3 Johann Zarco (Honda)1:35.706 

4 Jorge Martin (Aprilia) 1:35.780 

5 Jack Miller (Yamaha) 1:35.984 

6 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 1:36.150 

7 Pedro Acosta (KTM) 1:36.500  

8 Fabio Di Giannantonio (VR46) 1:36.506 

9 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:36.520 

10 Diogo Moreira (Honda) 1:37.884 

11 Enea Bastianini (KTM Tech3) 1:38.647 

12 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 1:39.389 

13 Brad Binder (KTM) 1:35.996 

14 Iker Lecuona (Ducati Gresini) 1:36.296 

15 Maverick Vinales (KTM Tech3) 1:36.687 

16 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:36.759 

17 Augusto Fernandez (Yamaha Pramac) 1:36.778 

18 Alex Rins (Yamaha) 1:36.911 

19 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:37.240 

20 Franco Morbidelli (VR46) 1:37.904 

 

 

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