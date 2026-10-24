MotoGp, ordine d’arrivo gara Sprint del Gp Australia e classifica Mondiale

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Marc Marquez trionfa nella gara Sprint del Gran Premio d’Australia di MotoGp. Oggi, sabato 24 ottobre, il pilota spagnolo della Ducati ha vinto la gara corta sul circuito di Phillip Island, sorpassando Jorge Martin, caduto nel corso del duello proprio con Marquez per la testa della corsa e ora distante dieci punti dalla vetta della classifica Piloti del Mondiale. Alle sue spalle il fratello Alex e Ecco l’ordine d’arrivo e la nuova classifica del Mondiale.

L’ordine d’arrivo della gara Sprint del Gran Premio d’Australia:

1 Marc Marquez (Ducati)

2 Alex Marquez (Ducati Gresini)

3 Fabio Di Giannantonio (VR46)

4 Marco Bezzecchi (Aprilia)

5 Pedro Acosta (KTM)

6 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)

7 Brad Binder (KTM)

8 Jack Miller (Yamaha)

9 Diogo Moreira (Honda)

10 Iker Lecuona (Ducati Gresini)

11 Fabio Quartararo (Yamaha)

12 Enea Bastianini (KTM Tech3)

13 Alex Rins (Yamaha)

14 Franco Morbidelli (VR46)

15 Augusto Fernandez (Yamaha Promac)

La nuova classifica del Mondiale Piloti di MotoGp:

1 Marc Marquez 365 punti

2 Jorge Martin 355

3 Marco Bezzecchi 315

4 Pedro Acosta 263

5 Ai Ogura 263

6 Fabio Di Giannantonio 252

7 Raul Fernandez 236

8 Alex Marquez 181

9 Francesco Bagnaia 166

10 Fermin Aldeguer 125