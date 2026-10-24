MotoGp, si corre il Gp d’Australia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

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(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista a Phillip Island. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, il motomondiale torna protagonista con il Gran Premio d’Australia – in diretta tv e streaming – con Marc Marquez che cerca il bis dopo il trionfo nella gara Sprint. Lo spagnolo della Ducati, che scatterà dalla pole position, ha sorpassato Jorge Martin in testa alla classifica del Mondiale Piloti grazie alla caduta del connazionale dell’Aprilia, che lo costringerà a saltare la gara.
La griglia di partenza del Gran Premio d’Australia:
1 Marc Marquez (Ducati) 1:34.203
2 Alex Marquez (Ducati Gresini) 1:35.697
3 Johann Zarco (Honda)1:35.706
4 Jorge Martin (Aprilia) 1:35.780
5 Jack Miller (Yamaha) 1:35.984
6 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 1:36.150
7 Pedro Acosta (KTM) 1:36.500
8 Fabio Di Giannantonio (VR46) 1:36.506
9 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:36.520
10 Diogo Moreira (Honda) 1:37.884
11 Enea Bastianini (KTM Tech3) 1:38.647
12 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 1:39.389
13 Brad Binder (KTM) 1:35.996
14 Iker Lecuona (Ducati Gresini) 1:36.296
15 Maverick Vinales (KTM Tech3) 1:36.687
16 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:36.759
17 Augusto Fernandez (Yamaha Pramac) 1:36.778
18 Alex Rins (Yamaha) 1:36.911
19 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:37.240
20 Franco Morbidelli (VR46) 1:37.904
Il Gran Premio d’Australia di MotoGp è in programma nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre alle 4 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre in chiaro andrà in onda su TV8 ma in differita alle ore 8 di domenica 25. La corsa si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.
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