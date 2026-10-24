MotoGp, si corre il Gp d’Australia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista a Phillip Island. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, il motomondiale torna protagonista con il Gran Premio d’Australia – in diretta tv e streaming – con Marc Marquez che cerca il bis dopo il trionfo nella gara Sprint. Lo spagnolo della Ducati, che scatterà dalla pole position, ha sorpassato Jorge Martin in testa alla classifica del Mondiale Piloti grazie alla caduta del connazionale dell’Aprilia, che lo costringerà a saltare la gara.

La griglia di partenza del Gran Premio d’Australia:

1 Marc Marquez (Ducati) 1:34.203

2 Alex Marquez (Ducati Gresini) 1:35.697

3 Johann Zarco (Honda)1:35.706

4 Jorge Martin (Aprilia) 1:35.780

5 Jack Miller (Yamaha) 1:35.984

6 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 1:36.150

7 Pedro Acosta (KTM) 1:36.500

8 Fabio Di Giannantonio (VR46) 1:36.506

9 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:36.520

10 Diogo Moreira (Honda) 1:37.884

11 Enea Bastianini (KTM Tech3) 1:38.647

12 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 1:39.389

13 Brad Binder (KTM) 1:35.996

14 Iker Lecuona (Ducati Gresini) 1:36.296

15 Maverick Vinales (KTM Tech3) 1:36.687

16 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:36.759

17 Augusto Fernandez (Yamaha Pramac) 1:36.778

18 Alex Rins (Yamaha) 1:36.911

19 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:37.240

20 Franco Morbidelli (VR46) 1:37.904

Il Gran Premio d’Australia di MotoGp è in programma nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre alle 4 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre in chiaro andrà in onda su TV8 ma in differita alle ore 8 di domenica 25. La corsa si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.