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Serie A, oggi Lazio-Parma 0-0 – Diretta

| 24 Ottobre 2026 23:04 | 0 commenti

Serie A, oggi Lazio-Parma 0-0 – Diretta

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(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, sabato 14 ottobre, i biancocelesti sfidano il Parma – in diretta tv e streaming – all’Olimpico nell’ottava giornata di Serie A. La squadra di Gattuso è reduce dal trionfo di Torino contro la Juventus, battuta 3-0, mentre quella di Gilardino, subentrato a Cuesta sulla panchina ducale, è stata battuta con lo stesso risultato in casa dal Torino. 

La sfida tra Lazio e Parma è in programma oggi, sabato 14 ottobre, alle ore 20.45.  

Le probabili formazioni: 

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Gattuso. 

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Keita, Bernabè, Fabbian, Valeri; Romero, Lontani. All.: Gilardino. 

 

 

Lazio-Parma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su Dazn. 

 

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