Serie A, oggi Napoli-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, sabato 24 ottobre, il Napoli ospita la Roma – in diretta tv e streaming – allo stadio Maradona nell’ottava giornata di campionato. Gli azzurri di Allegri sono reduci dalla vittoria contro il Bodo Glimt in Champions League, battuto per 4-3 in casa, mentre in campionato erano stati battuti dal Venezia per 1-0. I giallorossi di Gasperini invece sono reduci da due vittorie casalinghe: contro il Genoa in campionato per 2-0 e con lo Slovan Bratislava in Champions per 4-0.

La sfida tra Napoli e Roma è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marin, Badiashile, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri

Roma (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen. All. Gasperini

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.