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Tragedia a Tortona, ciclista muore dopo lo scontro con un’auto

| 24 Ottobre 2026 13:03 | 0 commenti

Tragedia a Tortona, ciclista muore dopo lo scontro con un’auto

AdnKronos
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(Adnkronos) – Un ciclista è morto oggi, sabato 24 ottobre, in un incidente avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale per Voghera, nel territorio comunale tortonese, in direzione Pontecurone.  

 

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri sul posto, la vittima stava svoltando per entrare in una azienda adiacente alla carreggiata quando si è scontrata con un’auto che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. I sanitari del 118 hanno stabilizzato il ciclista per poi trasferirlo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria dove è morto poco dopo il ricovero. Sono in corso le verifiche dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 

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