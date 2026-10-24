Trasporti, a T3 Expo e Agv Expo bilancio positivo: oltre 4mila presenze

(Adnkronos) – Dall’efficienza energetica alla sicurezza, dall’evoluzione delle tecnologie alle esigenze di aggiornamento del quadro normativo, si concludono oggi a Piacenza T3 Expo e Agv Expo, la tre giorni di confronto sulle trasformazioni e sulle criticità del trasporto e della logistica.

“T3 Expo, con una stima di visitatori qualificati che si aggira attorno alle 3mila presenze, ha confermato l’interesse di comparti specialistici come il soccorso stradale e l’autodemolizione, che hanno partecipato con convinzione, accogliendo operatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero”, sottolinea Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions nel tessere il bilancio dei due eventi. “Agv Expo ha debuttato con una ventina di espositori e oltre mille visitatori: un primo riscontro incoraggiante, da approfondire analizzando la provenienza geografica e la qualificazione professionale del pubblico”, rileva Podestà. “Il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze della meccanica e della tecnologia attraverso manifestazioni specialistiche, capaci di favorire il confronto tra imprese e operatori. I risultati di questa edizione costituiscono una base di lavoro per consolidare entrambe le fiere e svilupparne le prospettive future”, aggiunge.

Le due kermesse si sono svolte in una fase particolarmente delicata per l’autotrasporto, alle prese con la pressione dei costi operativi, a partire dal carburante, e con la necessità di mantenere la sostenibilità economica delle imprese senza compromettere la continuità dei servizi. Dalle istanze espresse dalle associazioni di settore è emersa l’esigenza di regole più chiare e aggiornate, procedure coerenti con l’evoluzione tecnologica e maggiore attenzione alle condizioni in cui le aziende sono chiamate a operare.

La giornata conclusiva di T3 Expo ha concentrato l’attenzione sul soccorso stradale e autostradale, con due appuntamenti dedicati alle criticità operative, alla tutela delle imprese e alle prospettive regolatorie della categoria.

Tra i temi al centro del confronto, le nuove responsabilità legate alla gestione dei veicoli fuori uso e l’evoluzione delle procedure per soccorritori e demolitori: dai veicoli depositati da anni presso i centri di soccorso che devono essere conferiti agli impianti di demolizione; alla nuova circolare del ministero dedicata agli airbag, che ora devono essere neutralizzati entro determinate tempistiche; e la certificazione Aeo “un pass che consente di esportare le parti dei veicoli come ricambi all’estero”, spiega l’avvocato Rosa Bertuzzi. Il confronto ha approfondito anche le implicazioni della transizione energetica per le attività di recupero e demolizione. Occorre una valutazione del rischio specifico, l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale necessari e delle tecniche per il recupero che offrano una maggiore sicurezza. Il sistema deve poter gestire i nuovi pericoli legati ai nuovi vettori energetici”, spiega Andrea Foggetti, ispettore antincendi esperto dei vvf di Cremona. Fari anche sul nuovo Codice della strada, caro carburanti, mobilità elettrica, emissioni ed automazione.

L’impegno di Mediapoint & Exhibitions non si ferma qui. L’appuntamento è a Genova con quattro eventi dal 9 all’10 giugno 2027: il Nuclear Power-Expo, la prima fiera-convegno italiana dedicata all’energia nucleare; Hydrogen-Expo; Pipeline and Gas-Expo e Cybsec-Expo. “La scelta di Genova – spiega Podestà – nasce sia dalla necessità di individuare spazi disponibili, sia dall’evoluzione dello scenario geopolitico ed energetico, che rende strategico valorizzare tutte le fonti di approvvigionamento, dai combustibili fossili all’idrogeno e al nucleare”. Inoltre “la città offre vantaggi logistici grazie al porto e all’aeroporto. Il trasferimento non preclude comunque l’organizzazione di ulteriori manifestazioni specialistiche da parte di Mediapoint & Exhibitions nel quartiere fieristico piacentino”, conclude.