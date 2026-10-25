Calcio, la classifica di Serie A: Milan aggancia la Roma a 18

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Roma, 25 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica del campionato di serie A dopo Udinese-Milan 0-2.
Ottava giornata: Torino-Monza 3-2, Cagliari-Bologna 0-2, Como-Sassuolo 2-0; Napoli-Roma 3-3; Lazio-Parma 2-0; Inter-Fiorentina 2-1, Atalanta-Frosinone 4-4, Genoa-Venezia 1-0, Lecce-Juventus 0-2, Udinese-Milan 0-2.
Classifica: Lazio, Inter 22, Roma, Milan 18, Como 17, Frosinone, Juventus 14, Cagliari, Torino 13, Napoli 11, Atalanta 10, Lecce 9, Sassuolo, Bologna 8, Monza, Genoa 7, Udinese, Parma, Fiorentina 4, Venezia 3.
Nona giornata: martedì 27 ottobre: ore 18.30 Sassuolo-Lazio, ore 20.45 Roma-Cagliari, Torino-Como, mercoledì 28 ottobre: ore 18.30: Milan-Bologna, Parma-Udinese, Venezia-Inter ore 20.45: Genoa-Juventus, Monza-Napoli, giovedì 29 ottobre ore 20.45 Frosinone-Lecce, Fiorentina-Atalanta.
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