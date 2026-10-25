Domenica In, oggi domenica 25 ottobre: gli ospiti di Mara Venier

(Adnkronos) – Domenica In torna oggi, domenica 25 ottobre, in onda su Rai1 alle 14. Il talk show della domenica condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Tra gli ospiti di oggi ci sarà Emanuele Filiberto di Savoia: il principe si racconterà in un’ampia intervista nel corso della quale presenterà anche il libro ‘La Regina di Maggio’, dedicato al ricordo di sua nonna Maria Josè del Belgio.

Nello spazio dedicato a ‘Ballando con le Stelle’ in studio ci saranno: Aurora Ramazzotti, Alberto Ravagnani, Anna Safroncik, Eugenio Finardi, oltre agli opinionisti Guillermo Mariotto, Angelo Perrone, Rossella Erra, Rosanna Lambertucci ed Enzo Miccio che stilerà una speciale classifica Top5 dedicata alla puntata del programma del sabato sera.

Per lo spazio di attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana con Piero Sansonetti, Francesca Barra e Gaia Tortora. Gli attori Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, interverranno in compagnia del regista Giovanni Veronesi per presentare il film ‘Dio ride’, al cinema dal 29 ottobre. Per il pranzo della domenica, Savino Zaba si troverà sul lungomare di Salerno. Ad accompagnare la puntata la nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.