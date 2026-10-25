Formula 1, oggi Gp Usa: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 25 ottobre, si corre il Gran Premio degli Stati Uniti – in diretta tv e streaming anche in chiaro – sul circuito di Austin. Il Circus torna protagonista in Texas a due settimane dalla vittoria della Red Bull di Max Verstappen nel Gp di Singapore. Sulla pista asiatica l’olandese ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e Kimi Antonelli con la Mercedes. In testa al Mondiale piloti c’è proprio Antonelli con 340 punti, +102 sul compagno di squadra George Russell, con l’emiliano che si gioca un primo match point per aggiudicarsi il titolo mondiale con 5 gare d’anticipo.
Questa la griglia di partenza del GP degli Stati Uniti di F1 2026 ad Austin:
Prima fila:
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
Max Verstappen (Red Bull)
Seconda fila:
Isack Hadjar (Red Bull)
Charles Leclerc (Ferrari)
Terza fila:
Lewis Hamilton (Ferrari)
George Russell (Mercedes)
Quarta fila:
Oscar Piastri (McLaren)
Lando Norris (McLaren)
Quinta fila:
Liam Lawson (Racing Bulls)
Pierre Gasly (Alpine)
Sesta fila:
Nico Hulkenberg (Audi)
Fernando Alonso (Aston Martin
Settima fila:
Oliver Bearman (Haas)
Arvid Lindblad (Racing Bulls)
Ottava fila:
Esteban Ocon (Haas)
Lance Stroll (Aston Martin)
Nona fila:
Carlos Sainz (Williams)
Alexander Albon (Williams)
Decima fila:
Sergio Perez (Cadillac)
Valtteri Bottas (Cadillac)
Undicesima fila:
Gabriel Bortoleto (Audi)
Franco Colapinto (Alpine)
Il Gran Premio degli Stati Uniti è in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.
La gara sarà visibile in tv in chiaro, in differita dalle 22.30, su Tv8 e in streaming su Tv8.it.
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