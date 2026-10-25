Furto in casa del calciatore del Napoli Alisson Santos, svegliato dai ladri in casa

NAPOLI (ITALPRESS) – Brutto risveglio per Alisson Santos nella sua casa di Giugliano. L’attaccante brasiliano, presente ieri sera al Maradona per la sfida Napoli-Roma in compagnia di Neres, si è accorto questa mattina di avere dei ladri in casa. Il sudamericano ha subito chiamato i carabinieri ai quali ha denunciato il furto di un orologio di marca e di un monile.

I malviventi, poi, sono scappati con la macchina di Alisson Santos che, però, hanno abbandonato velocemente. I militari dell’Arma, infatti, l’hanno trovata a Villarricca. Non è la prima volta che i giocatori del Napoli finiscono nel mirino dei ladri. Proprio Neres, appena sbarcato in città, fu rapinato a bordo di un van che lo stava accompagnando in albergo del suo orologio di marca. In precedenza, poi, in casa toccò anche a Kvaratskhelia.

– foto IPA Agency –

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