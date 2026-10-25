In Australia cancellate per scarsa visibilità le gare del Motomondiale

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il maltempo ferma il Motomondiale. Pioggia e scarsa visibilità a Phillip Island, dove si sarebbero dovute disputare le gare di Moto3, Moto2 e MotoGp.

Dopo una serie di rinvii, tutte e tre sono state cancellate: le condizioni meteorologiche hanno impedito all’elicottero medico di raggiungere il circuito e non consentivano di garantire il trasferimento in ospedale in caso di emergenza. Si chiude così, senza l’ultima bandiera a scacchi, l’avventura di Phillip Island nel Motomondiale: dal prossimo anno il Gran Premio d’Australia si disputerà sul nuovo tracciato di Adelaide. Ai piloti resta un giro di saluto dietro la safety car davanti al pubblico che ha sfidato il maltempo. Arrivano intanto notizie incoraggianti sulle condizioni di Jorge Martin, caduto nella Sprint mentre lottava con Marc Marquez. La Tac effettuata a Melbourne ha confermato soltanto la frattura composta del radio distale, escludendo quella dell’ulna inizialmente sospettata.

Il pilota dell’Aprilia non dovrà operarsi e non tornerà in Spagna: nei prossimi giorni seguirà i trattamenti conservativi necessari, con l’obiettivo di provare a correre in Malesia. Il rientro resta però da valutare in base all’evoluzione dell’infortunio e al parere dei medici. La cancellazione lascia invariata la classifica dopo la Sprint, vinta da Marc Marquez: lo spagnolo della Ducati guida con 365 punti, dieci in più di Martin. Terzo Marco Bezzecchi a quota 315, davanti a Pedro Acosta con 263 e Ai Ogura con 259. Il Mondiale ripartirà da Sepang nel fine settimana dal 30 ottobre al 1° novembre: Sprint sabato e gara domenica, entrambe alle 8 italiane. Per Martin comincia una corsa contro il tempo per tenere aperta la sfida iridata.

– Foto: Ipa Agency –

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