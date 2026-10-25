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In Australia gara posticipata per scarsa visibilità, annullate Moto2 e Moto3

| 25 Ottobre 2026 04:39 | 0 commenti

In Australia gara posticipata per scarsa visibilità, annullate Moto2 e Moto3

Italpress, Sport Italpress
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PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il maltempo provoca ritardi e programma stravolto a Phillipe Island. La gara di Motogp è stata posticipata  a causa della scarsa visibilità. Warm up, Moto2 e Moto3 sono stati cancellati. Le nuvole basse impediscono il decollo dell’elicottero di soccorso. Altro ostacolo è la pioggia che si è rovesciata sul circuito.  Per la top class, la pitlan non aprirà prima delle 6:00 italiane.

Foto. Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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