L’Ocean Film Festival World Tour arriva per la prima volta in Calabria

CATANZARO (ITALPRESS) – Il mare protagonista sul grande schermo, non soltanto come scenario di avventure straordinarie, ma come patrimonio naturale da conoscere, amare e salvaguardare. È arrivato per la prima volta in Calabria, al Teatro Comunale di Catanzaro, l’Ocean Film Festival World Tour, la rassegna internazionale che attraverso una selezione di cortometraggi e mediometraggi dedicati all’oceano, agli sport acquatici e al rapporto tra uomo e ambiente promuove una maggiore consapevolezza sui temi della tutela dell’ambiente marino e sul ruolo delle comunità che vivono, per sport, impegno sociale, attivismo o ricerca negli ambienti costieri. L’appuntamento catanzarese si inserisce nella decima edizione italiana del festival, organizzata da ITACA The Outdoor Community, che quest’anno attraversa 22 città, con due nuove tappe rispetto al 2025: Catanzaro e Rovereto. Il tour è partito il 14 ottobre da Milano e si concluderà il 12 novembre a Napoli. “La decima edizione rappresenta un traguardo importante, ma soprattutto la conferma che in Italia esiste una comunità sempre più ampia di persone che desidera conoscere e vivere l’oceano. In questi dieci anni il festival è cresciuto insieme al suo pubblico e continuerà a portare nelle sale storie capaci di emozionare, ispirare e promuovere una vera cultura del mare”, ha dichiarato Alessandra Raggio, CEO di ITACA The Outdoor Community.

Raggio ha sottolineato il valore di un progetto che, nato in Australia, ha saputo costruire negli anni un percorso internazionale, coinvolgendo pubblici sempre più ampi. L’approdo a Catanzaro rappresenta un’occasione per avvicinare la comunità locale alle storie e alle esperienze di chi vive il mare, lo esplora e si impegna per proteggerlo. Fondamentale, in questo percorso, il contributo di Nico Mari, fotografo subacqueo e fondatore di Watersight Studio. Mari, promotore della tappa catanzarese, ha sostenuto con convinzione l’arrivo del festival in città. “Sono un amante del mare e mi piace trasferire questa passione attraverso la fotografia e viverla con tante discipline”, ha raccontato, invitando il pubblico a considerare l’oceano come uno spazio capace di unire persone ed esperienze differenti.

– foto di repertorio IPA Agency –

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