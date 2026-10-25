Manuela Arcuri oggi a Verissimo, la verità sul rapporto con il principe Pallavicino

(Adnkronos) –

È vero amore tra Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino? È questa la domanda a cui risponderà oggi Manuela Arcuri ospite a Verissimo, in onda su Canale5 alle 15.45.

L’attrice tornerà nel salotto di Silvia Toffanin per chiarire una volta per tutte l’indiscrezione che ormai da diverse settimane occupa le pagine di gossip. Ad accendere i rumors è stata una foto pubblicata sul settimanale Chi che ritrae insieme la coppia su un jet privato con direzione Parigi, dove i due avrebbero trascorso un weekend all’insegna della complicità. A far discutere sin da subito è stata la differenza d’età: Arcuri ha 49 anni, Pallavicino, l’ultimo principe di Genova, appartenente alla dinastia lunga otto secoli, ne ha 82. La conoscenza tra i due sarebbe avvenuta per motivi professionali: Arcuri è da circa tre anni il volto ufficiale della Fondazione Pallavicino, nata nel 2019. Galeotto sarebbe stato uno yacht a Montecarlo che li avrebbe fatti incontrare lo scorso settembre.

Successivamente era stato lo stesso principe, sulle pagine di Chi, a chiarire il loro rapporto, smentendo l’indiscrezione del presunto matrimonio: “Nessun matrimonio a dicembre. Poi in futuro chissà. Con Manuela c’è un rapporto molto stretto, fatto di grande affetto e stima, costruito negli ultimi anni”. Alla domanda se sia innamorato dell’attrice, Pallavicino ha risposto: “Chi non resterebbe affascinato da una donna come Manuela? Ci frequentiamo da anni e trascorriamo volentieri del tempo insieme, spesso anche con amici e persone del nostro entourage”, ha precisato al magazine Chi. Per poi concludere: “Chi ha detto che Manuela è innamorata? Spero che si possa innamorare. Che sia un po’ innamorata, questo lo spero. Poi il futuro è nelle mani di Dio. Domenico e il principe sono la stessa persona. Non si possono separare. Il carattere di una persona comprende anche la sua posizione”.

Manuela Arcuri lo scorso anno è stata ospite a Verissimo dove ha parlato della separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco dopo 14 anni di convivenza e 4 di matrimonio. “Ci siamo dati per scontati, la situazione ci è sfuggita di mano. Purtroppo è successo, ci siamo allontanati, ci siamo distratti e non abbiamo più alimentato la coppia, ci siamo dedicati solo a nostro figlio”, ha raccontato l’attrice nell’intervista andata in onda su Canale 5 lo scorso 7 marzo 2026.

L’attrice ha spiegato i motivi che hanno portato alla rottura: “Mancavano le attenzioni, quando dai per scontato tutto è l’inizio della fine. Abbiamo cominciato a considerarci di meno”. Forse i tanti anni di matrimonio hanno influito nella coppia: “È difficile mantenere alta la complicità e la passione. Dopo tanti anni subentra della monotonia, e questo fa rallentare il rapporto”. La 49enne ha confidato che è stata una decisione di coppia: “Non ci sono state terze persone di mezzo, il nostro errore è stato quello di non averne parlato insieme”.