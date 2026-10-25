Meteo Italia, stop alle piogge e torna il sole: temperature fino a 24 gradi

(Adnkronos) – Meteo, cambia tutto in Italia da martedì 27 ottobre: dopo le ultime piogge al Sud e le raffiche di Maestrale, torna l’anticiclone con giornate soleggiate e temperature in rialzo fino a 24°C sulle Isole Maggiori. Attenzione, però, alle notti più fredde, con minime sotto i 10°C in diverse zone del Paese.La fase stabile potrebbe durare fino a giovedì, prima di una possibile nuova perturbazione in arrivo da venerdì 30 ottobre. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni e quali saranno le zone più interessate.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che nel corso di domenica 25 ottobre sono previste le ultime precipitazioni sul Salento e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, con accumuli modesti, generalmente inferiori a 5-10 mm nelle 24 ore. La ventilazione sarà caratterizzata da correnti di Maestrale, con raffiche fino a 70 km/h sulla Sardegna (classificabili come burrasca secondo la scala Beaufort), in successiva estensione alla Sicilia e ai bacini tirrenici centro-meridionali. Il transito di questa massa d’aria determinerà una flessione delle temperature massime nell’ordine dei 3-4°C, particolarmente avvertibile al Centro-Sud. Entro la serata, l’ingresso di aria più fredda in quota favorirà nevicate lungo l’arco alpino centro-orientale e in Valle d’Aosta, con la quota neve in abbassamento fino a circa 1400-1500 metri.

A partire da martedì 27 ottobre e almeno fino a giovedì, si osserverà un cambiamento della circolazione atmosferica, guidato dalla rimonta di un solido campo di alta pressione (anticiclone) sul bacino del Mediterraneo. Questa figura barica garantirà condizioni di diffusa stabilità con ampi spazi soleggiati su buona parte dei settori. Le temperature massime registreranno un generale aumento su tutto il Paese: al Nord si raggiungeranno valori pomeridiani intorno ai 18-19°C, al Centro fino a 20-22°C, mentre sulle Isole Maggiori si potranno registrare picchi di 23-24°C nelle ore centrali. Il quadro termico notturno sarà invece governato da dinamiche opposte. L’assenza di copertura nuvolosa favorirà la dispersione verso lo spazio del calore accumulato durante il giorno (irraggiamento notturno).

Questo fenomeno comporterà un calo delle temperature minime, che scenderanno sotto gli 8-10°C sulle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro, generando una notevole escursione termica giornaliera con differenze tra giorno e notte fino a 12-14°C.

Secondo i recenti aggiornamenti dei modelli globali, in particolare del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF), un nuovo cambiamento a livello emisferico è atteso per la seconda parte della settimana. Da venerdì 30 ottobre, il transito di un fronte perturbato in discesa dall’Europa nord-orientanle porterà aria più fredda e instabile. L’esatta traiettoria della perturbazione dovrà essere definita con i prossimi aggiornamenti per individuare con precisione la distribuzione e l’intensità delle precipitazioni.

Domenica 25. Al Nord: tempo stabile e asciutto, deboli nevicate sulle Alpi di confine oltre i 1600 metri; valori minimi compresi tra 4 e 6°C in pianura. Al Centro: cieli poco nuvolosi o velati; clima freddo all’alba con minime sui 5°C nelle vallate interne e massime contenute tra 16 e 18°C. Al Sud e sulle Isole: residue precipitazioni al mattino sul Salento e settori tirrenici di Calabria e Sicilia (inferiori a 5-10 mm/24h), in successivo assorbimento; venti tesi settentrionali e massime non superiori a 19-20°C.

Lunedì 26. Al Nord: stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi; fresco al mattino. Al Centro: tempo stabile e ampiamente soleggiato. Al Sud e sulle Isole: condizioni di bel tempo prevalente, residua ventilazione settentrionale.

Martedì 27. Al Nord: tempo stabile e soleggiato ovunque; fresco al mattino. Al Centro: cielo sereno; temperature massime in aumento. Al Sud e sulle Isole: condizioni di tempo stabile, venti dai quadranti settentrionali lungo le coste.

Tendenza: consolidamento dell’alta pressione con tempo stabile e generale rialzo termico nei valori massimi. Possibile nuovo peggioramento da venerdì 30 con l’ingresso di un fronte perturbato in discesa dal Nord Europa.